شهد مطار كاتماندو في نيبال حالة استنفار بعد اندلاع حريق في معدات الهبوط الخاصة بطائرة تابعة للخطوط الجوية التركية عقب وصولها من إسطنبول، ما استدعى تنفيذ عملية إخلاء عاجلة للركاب وأفراد الطاقم باستخدام مخارج الطوارئ.

وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال جيانيندرا بهول أن جميع الركاب البالغ عددهم 277 شخصًا، إضافة إلى 11 من أفراد الطاقم، تم إجلاؤهم بأمان من الطائرة، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

Turkish Airlines Airbus A330-343 evacuated at Kathmandu Airport after a fire broke out in its landing gear upon arrival from Istanbul.



All 277 passengers ​and 11 crew ⁠arriving from Istanbul were evacuated using the ​emergency exits following the fire, and nobody ​was injured,… pic.twitter.com/VDMFgh3HaY — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 11, 2026

وأوضحت الخطوط الجوية التركية أن دخانًا شوهد في معدات الهبوط أثناء تحرك الطائرة على أرض المطار، لافتة إلى بدء فحوصات فنية للتحقيق في أسباب الواقعة.

من جانبه، قال نائب رئيس الاتصالات في الشركة يحيى أوستن، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن التقييمات الأولية تشير إلى أن الدخان نتج عن خلل فني في أحد الأنابيب الهيدروليكية داخل الطائرة.