إخلاء طائرة تركية في نيبال بعد اندلاع حريق بمعدات الهبوط (فيديو)

كتب : وكالات

05:08 م 11/05/2026

شهد مطار كاتماندو في نيبال حالة استنفار بعد اندلاع حريق في معدات الهبوط الخاصة بطائرة تابعة للخطوط الجوية التركية عقب وصولها من إسطنبول، ما استدعى تنفيذ عملية إخلاء عاجلة للركاب وأفراد الطاقم باستخدام مخارج الطوارئ.

وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال جيانيندرا بهول أن جميع الركاب البالغ عددهم 277 شخصًا، إضافة إلى 11 من أفراد الطاقم، تم إجلاؤهم بأمان من الطائرة، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

وأوضحت الخطوط الجوية التركية أن دخانًا شوهد في معدات الهبوط أثناء تحرك الطائرة على أرض المطار، لافتة إلى بدء فحوصات فنية للتحقيق في أسباب الواقعة.

من جانبه، قال نائب رئيس الاتصالات في الشركة يحيى أوستن، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن التقييمات الأولية تشير إلى أن الدخان نتج عن خلل فني في أحد الأنابيب الهيدروليكية داخل الطائرة.

