آلام الظهر.. خرافات شائعة وحقائق طبية أساسية

يعاني الكثير من آلام الظهر، وتنتشر حولها مفاهيم خاطئة، وكشفت الدكتورة ميجان مورفي من "مايو كلينك"، عن أبرز الحقائق عن هذا الأمر.

رفع الأثقال ليس السبب الوحيد

العوامل الأكثر تأثيرًا هي قلة النشاط، ضعف الوضعية، الوزن الزائد والاستعداد الوراثي، بحسب ساينس ديلي.

الراحة التامة مضرة

النشاط الخفيف مثل المشي أو السباحة أفضل لتجنب تفاقم الألم.

الجلوس على محفظة سميكة

يسبب ألمًا في الورك أو الساق، وليس الظهر مباشرة.

الألم لا يعني مشكلة خطيرة

90٪ من الحالات تتحسن خلال أسابيع قليلة.

الرياضة مفيدة

تقوية العضلات الأساسية تساعد على العلاج والوقاية، مع تعديل الشدة حسب الألم.

الجراحة ليست الحل الوحيد

معظم الحالات تتحسن بالعلاجات غير الجراحية.

لا توجد مرتبة مثالية

الأفضل اختيار مرتبة توفر توازنًا بين الدعم والراحة.

الوضعية مهمة

الانحناء الطويل أمام الشاشات يجهد العضلات والمفاصل ويزيد الألم.

نصائح للحفاظ على صحة الظهر

التحكم بالوزن، تقوية عضلات البطن والظهر، النشاط المنتظم، والجلوس والوقوف بوضعيات صحيحة.