إعلان

آلام الظهر.. خرافات شائعة وحقائق طبية أساسية

كتب : مصراوي

09:00 ص 22/12/2025

آلام الظهر.. خرافات شائعة وحقائق طبية أساسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعاني الكثير من آلام الظهر، وتنتشر حولها مفاهيم خاطئة، وكشفت الدكتورة ميجان مورفي من "مايو كلينك"، عن أبرز الحقائق عن هذا الأمر.

رفع الأثقال ليس السبب الوحيد

العوامل الأكثر تأثيرًا هي قلة النشاط، ضعف الوضعية، الوزن الزائد والاستعداد الوراثي، بحسب ساينس ديلي.

الراحة التامة مضرة

النشاط الخفيف مثل المشي أو السباحة أفضل لتجنب تفاقم الألم.

الجلوس على محفظة سميكة

يسبب ألمًا في الورك أو الساق، وليس الظهر مباشرة.

الألم لا يعني مشكلة خطيرة

90٪ من الحالات تتحسن خلال أسابيع قليلة.

الرياضة مفيدة

تقوية العضلات الأساسية تساعد على العلاج والوقاية، مع تعديل الشدة حسب الألم.

الجراحة ليست الحل الوحيد

معظم الحالات تتحسن بالعلاجات غير الجراحية.

لا توجد مرتبة مثالية

الأفضل اختيار مرتبة توفر توازنًا بين الدعم والراحة.

الوضعية مهمة

الانحناء الطويل أمام الشاشات يجهد العضلات والمفاصل ويزيد الألم.

نصائح للحفاظ على صحة الظهر

التحكم بالوزن، تقوية عضلات البطن والظهر، النشاط المنتظم، والجلوس والوقوف بوضعيات صحيحة.

آلام الظهر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة