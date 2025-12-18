شيخ الأزهر: "العربية" لغة القرآن وسر بقاء حضارتنا عبر العصور

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الله تعالى شرف اللغة العربية فاختارها لسانًا لكتابه الخالد، ووعاءً لرسالته الخاتمة، كما شرف الأزهر الشريف بأن جعله الحصن المنيع لهذه اللغة، وحارس علومها، وأمين تراثها، وحامل لواء حضارتها عبر العصور المتعاقبة.

وأضاف شيخ الأزهر، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اللغة العربية ليست لغة ساكنة أو جامدة، بل هي لغة حية متطورة، تمتلك مرونة نادرة، وقدرة فائقة على التعبير عن المعاني العميقة بأقل الألفاظ وأدق الدلالات، وهو ما يميزها عن غيرها من اللغات.

وأشار الدكتور أحمد الطيب، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، إلى ضرورة الوقوف وقفة وعي ومراجعة، للتذكير بأن ما يجمع الأمة من لغة وهوية وقيم مشتركة، إذا أحسن استثماره وتفعيله، سيظل مصدر رفعتها وسر تفوقها، مؤكدًا أن التاريخ شاهد عادل على ذلك، لا يحابي ولا يجامل.

