ترامب يمنح إسرائيل حقوق السيادة على الجولان السوري.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

07:07 م 18/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيعه قرارًا يمنح إسرائيل ما وصفه بحقوق السيادة على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي على هامش احتفال أُقيم في البيت الأبيض بمناسبة عيد الأنوار اليهودي "حانوكا"، إنه وقع على القرار بعد أن تعلم ما يكفي حول أهمية الجولان.

أضاف الرئيس الأمريكي، "أن هذا الملف ظل مطروحًا للنقاش منذ نحو سبعين عامًا، ولم يكن أحد يعتقد أن ذلك ممكنًا، وكانوا يعملون على هذا الملف لعقود، وكانت الطائرات تسافر إلى أماكن مختلفة لعقد اجتماعات تستمر يومين وثلاثة أيام، وكل ما كانوا يناقشونه هو الجولان، لكنني فعلت ذلك وأنجزناه بسرعة".

وتابع ترامب: "بعد ذلك اكتشفت أن قيمة الجولان قد تصل إلى تريليونات الدولارات، وعندما فكرت في الأمر قلت لنفسي: ربما كان عليّ أن أطلب ثمنًا مقابل ذلك".

