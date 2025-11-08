عرض شائع قد يكون علامة مبكرة على الاصابة بمرض السكري

كتبت- نرمين ضيف الله:

العطش غير المبرر أي الشعور الدائم بالرغبة في الشرب، حتى بعد تناول كمية مناسبة من السوائل ليس بالأمر العادي، فقد يكون أحد المؤشرات الأولى لواحدة من أخطر الأمراض المزمنة وهي داء السكري.

لذا فإن العطش علامة تنبيه مبكرة لهذه الحالة، وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي أبرز أعراض السكري وطرق الوقاية منه، وفق لما جاء في مواقع طبية "مثل "Mayo Clinic"، "Healthline".

والسكري هو مرض مزمن يحدث عندما يرتفع مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم عن المعدل الطبيعي.

والجلوكوز هو الوقود الأساسي الذي يستخدمه الجسم لإنتاج الطاقة، لكن لكي يدخل إلى الخلايا، يحتاج إلى هرمون الإنسولين الذي يُفرزه البنكرياس.

عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الإنسولين، أو عندما لا تستجيب الخلايا له بشكل طبيعي، يتراكم السكر في الدم بدلاً من أن يدخل الخلايا، وهنا تظهر أعراض ومضاعفات مرض السكري.

الأعراض

1- عطش دائم وشعور بالجفاف.

2- تكرار التبول أكثر من المعتاد.

3- تعب مستمر وشعور بالإرهاق.

4- فقدان وزن غير مبرر.

5- بطء التئام الجروح.

6- تشوش في الرؤية أحيانًا.

ما علاقة شعور العطش المستمربالسكري؟

عندما يعجز الجسم عن استخدام السكر (الجلوكوز) بكفاءة كما يحدث في السكري يرتفع مستوى السكر في الدم.

هذا الارتفاع يحمل الكِلى عبئاً أكبر لتصفية السكر الزائد وطرده مع البول، ما يعني أن الجسم يسحب سيولاً من يعض الأنسجة ليتم التخلص من الجلوكوز (وما يصاحبه من سوائل).

وينتج عن ذلك كثرة التبول، وفقدان سوائل أكبر، لذا يحاول الجسم تعويض ذلك من خلال الشعور بالعطش المستمر.

علامات تدل على أن العطش غير مبرر ويستحق الانتباه

1- عطش شديد لا يزول مهما شربت من ماء.

2- تبول متكرر بغزارة غير معتادة.

3- رؤية ضبابية أو الشعور بتعب مستمر رغم النوم الكافي.

4- فقدان وزن غير مفسّر أو الشعور بالجوع المستمر.

لذا إذا لاحظت أي من هذه العلامات بشكل مستمر عليك الانتباه والذهاب للطبيب المختص على الفور، منعا لحدوث أي مشكلات كارثية.

