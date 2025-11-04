5 أطعمة غنية بالمغنيسيوم لدعم صحة الجسم- تناولها

المغنيسيوم معدن أساسي يؤدي دورا مهما في دعم صحة الجسم، ويمكن الحصول عليه من خلال أطعمة تساعد على تلبية احتياجات الجسم اليومية بطريقة طبيعية.

في هذا الصدد، إليكم أبرز 5 أطعمة غنية بالمغنيسيوم لدعم صحة الجسم، وفقا لموقع "Health".

البذور والمكسرات:

تتصدر بذور اليقطين وبذور الشيا والكاجو قائمة الأغنى بالمغنيسيوم، حيث توفر بذور اليقطين 168 مليجرامًا لكل 28 غرامًا، بينما يحتوي الكاجو على 83 مليجرامًا. يمكن أيضًا تناولها على شكل زبدة أو دقيق لتعزيز الفائدة.

البقوليات:

الفاصوليا، العدس، الحمص، والصويا مصادر ممتازة للمغنيسيوم، فول الصويا يحتوي على 148 مليجرامًا لكل كوب مطهي. ويُنصح بنقع البقوليات قبل الطهي لتسهيل امتصاص المعادن.

الخضروات الورقية:

السبانخ والسلق وأوراق البنجر غنية بالمغنيسيوم، إذ يحتوي كوب السبانخ المطهية على 157 مليجرامًا، ويمكن إضافتها للعصائر والأطباق اليومية لتعويض النقص.

المأكولات البحرية:

بعض الأسماك والمحار غنية بالمغنيسيوم،لذا يُنصح بتناول الأسماك مرتين أسبوعيا لدعم صحة القلب والدماغ.

طرق بسيطة لزيادة المغنيسيوم يوميا

إضافة البذور إلى الزبادي أو السلطات.

تناول الشوفان أو الكينوا في وجبة الإفطار.

استبدال الخبز الأبيض بخبز الحبوب الكاملة.

تحضير وجبات خفيفة من المكسرات.

ورغم أن اللوز غذاء مفيد، إلا أن البقوليات، والبذور، والحبوب الكاملة، والمأكولات البحرية تحتوي على مغنيسيوم أعلى، وإضافتها إلى النظام الغذائي خطوة بسيطة لكنها فعالة لدعم صحة القلب، العضلات، والمناعة.

