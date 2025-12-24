إعلان

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

03:59 م 24/12/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و13 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

