كجوك: الاستثمار الخاص يحقق 66% من إجمالي الاستثمارات

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاستثمار الخاص حقق نسبة 66% من إجمالي الاستثمارات في مصر، فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4%.

وأضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة تضمن خطة ما بعد انتهاء برنامج مصر مع الصندوق، مؤكدًا أن زيارة الصندوق كانت ناجحة للغاية.

وتابع الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية تعكس نتائج الإصلاحات التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تؤكد تحسن الأداء الاقتصادي وتعزز ثقة المستثمرين.