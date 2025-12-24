إعلان

كجوك: الاستثمار الخاص يحقق 66% من إجمالي الاستثمارات

كتب : محمد أبو بكر

05:20 م 24/12/2025

أحمد كجوك وزير المالية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاستثمار الخاص حقق نسبة 66% من إجمالي الاستثمارات في مصر، فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4%.

وأضاف أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة تضمن خطة ما بعد انتهاء برنامج مصر مع الصندوق، مؤكدًا أن زيارة الصندوق كانت ناجحة للغاية.

وتابع الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك مؤشرات اقتصادية إيجابية تعكس نتائج الإصلاحات التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تؤكد تحسن الأداء الاقتصادي وتعزز ثقة المستثمرين.

أحمد كجوك وزير المالية إجمالي الاستثمارات في مصر صندوق النقد الدولي كجوك خلال مؤتمر صحفي

