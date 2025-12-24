إعلان

مدبولي يكشف: مصر في 2014 كانت على حافة أزمة كهرباء "رهيبة"

كتب : محمد أبو بكر

05:10 م 24/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العديد من الناس تنسى حجم التحديات التي واجهتها مصر في عام 2014، مؤكدًا أن الدولة خرجت من حصاد ثورتين وما صاحب ذلك من أوضاع شديدة الصعوبة والتعقيد.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مشكلة الكهرباء كانت "رهيبة"؛ لأن الفترات التي سبقت 2014 لم تأخذ الدولة خطوات حقيقية للتنبؤ بالزيادة المتوقعة في احتياجات الدولة وبالتالي المشروعات المطلوبة لم يتم تنفيذها.

وأوضح: دخلنا على ثورتين وتوقفت الدولة تمامًا، وكانت القدرات الموجودة في شبكات الدولة لا تستطيع أن تولد كهرباء أكثر من 22 إلى 24 ألف ميجا وات، قائلًا:"هذا الصيف استهلكنا 39 ألف".

وبين: معنى ذلك أنه إن لم تقم الدولة بعمل مشروعات جديدة في هذا القطاع كان انقطاع الكهرباء لن يقل عن 12 ساعة يوميًا وهذا حال كثير من الدول موجودة.

وتابع: منذ عام عندما حدثت أزمة الدولار رغم إن بقى عندنا الشبكة والبنية الأساسية للكهرباء، قائلًا:"كانت مشكلتنا نجيب الوقود اللي يشغل المحطات واضطرينا لتخفيف الأعمال ساعة أو اثنين، كان المواطن عامل إزاي؟! تخيلوا لو انقطاع الكهرباء كان 12 ساعة يوميًا؟! شكل البلد كان هيكون عامل إزاي؟ طب كان هيكون فيه مستثمرين".

الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي خلال مؤتمر صحفي أزمة كهرباء رهيبة

