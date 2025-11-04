كيف يؤثر تناول عصير الطماطم على صحة الرجال؟

أشارت الدكتورة يكاتيرينا جوزمان إلى أن عصير الطماطم يتمتع بفوائد صحية كبيرة، إذ يسهم في تقليل الالتهابات والتورم ويحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بفضل احتوائه على مركب الليكوبين، ولا سيما لدى الرجال بعد سن الأربعين.

وأوضحت أن الطماطم الحمراء غنية بمادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي يساعد في حماية الخلايا من الشيخوخة ويقلل من خطر احتشاء عضلة القلب وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأضافت:"هذا ليس سحرا، بل علمٌ وكيمياء، وأثبتت عشرات الدراسات فعالية الليكوبين في دعم صحة الجسم".

ولفتت إلى أن الليكوبين لا يتأثر بالحرارة، ما يجعل عصير الطماطم أو الطماطم المطهية أكثر فائدة من الطازجة، موضحة أن تسخين الطماطم مع القليل من الزيت يزيد من قدرة الجسم على امتصاص الليكوبين بشكل ملحوظ.

كما أشارت إلى أن كوبا واحدا من عصير الطماطم يحتوي على نحو 20 ملليجراما من فيتامين C، بالإضافة إلى فيتامينات مجموعة B وعناصر البوتاسيوم والمغنيسيوم.

وأوضحت أن البوتاسيوم يساعد القلب على النبض بسلاسة ويمنع تمدد الأوعية الدموية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

وتابعت الخبيرة أن عصير الطماطم خيارا صحيا ممتازا لمن يراقبون ضغط دمهم أو يتبعون حمية غذائية، إذ تحتوي 100 مل فقط على 17 إلى 20 سعرة حرارية، مشددة على أهمية تناوله دون ملح، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من احتباس السوائل أو التورم.

