كشفت دراسة أمريكية أن استهلاك أنواع معينة من الفيتامينات يؤثر بشكل كبير على خطر الإصابة بالسرطان، فبعضها يقلل الخطر بينما قد يزيد البعض الآخر الاحتمالات.

وشملت الدراسة أكثر من 29 ألف شخص بالغ، من بينهم نحو 3 آلاف مصاب بالسرطان، وفقا لـ "لينتا رو".

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا كميات مرتفعة من فيتامين B3 كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 22% مقارنة بمن كانت مستويات استهلاكهم أقل.

وارتبطت المستويات العالية من فيتامين A بارتفاع خطر الإصابة بالأورام بنسبة تصل إلى 38%، في حين أظهرت بعض الفيتامينات الأخرى تأثيرات وقائية

وأظهرت الدراسة أن استهلاك فيتامين B9 (حمض الفوليك) بكميات تتراوح بين 267 و367 ميكروجراما يوميا يزيد بشكل طفيف من المخاطر.

أما بقية الفيتامينات ومضادات الأكسدة، مثل فيتامينات C وE وK، فلم تظهر علاقة بشأن الإصابة بالسرطان.

