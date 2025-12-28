إعلان

العشاء دخلهم المستشفى.. مكرونة باللحمة وراء تسمم 17 عاملًا بمصنع في المحلة

كتب : علي عبد المنعم

12:23 م 28/12/2025
لم يتوقع 17 عاملًا بمصنع للمفروشات بقرية الدواخلية في مركز المحلة الكبرى، أن تتحول وجبة عشاء عادية من «مكرونة باللحمة» إلى ساعات طويلة من الألم داخل أروقة المستشفى.

بعد ساعات من تناول الوجبة من أحد المطاعم، بدأت الأعراض تظهر تباعًا، ليجري نقل العمال إلى مستشفى المحلة العام وسط حالة من القلق بين زملائهم وأسرهم، بعد الاشتباه في إصابتهم بحالات ادعاء تسمم غذائي.

وبعد منتصف الليل، دخل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، المستشفى في زيارة مفاجئة، حرص خلالها على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، والاستماع إليهم بشكل مباشر حول ما تعرضوا له ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وبحسب مصادر طبية، جرى تقديم الإسعافات والفحوصات اللازمة للمصابين، مع وضعهم تحت المتابعة المستمرة لحين استقرار حالتهم الصحية، وسط تأكيدات بتوفير الرعاية الطبية الكاملة دون تأخير.

ووجّه محافظ الغربية برفع درجة الاستعداد بين الجهات المعنية، حيث جرى إخطار مديرية الصحة وهيئة الإسعاف، كما بدأت فرق الصحة إجراءاتها بسحب عينات من بقايا الطعام محل الاشتباه، إلى جانب 6 عينات من المطعم، لإرسالها إلى معامل المديرية وتحليلها بدقة.

وأكد المحافظ للمصابين أن المحافظة لن تدخر جهدًا في متابعتهم حتى تماثلهم للشفاء الكامل، مشددًا على أن نتائج التحاليل ستُحسم سريعًا، وأن أي تقصير سيُقابل بإجراءات حاسمة.

محافظ الغربية مكرونة باللحمة المحلة

