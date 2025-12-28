الزنجبيل يساعد على تحسين عملية الهضم وصحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل احتوائه على مضادات أكسدة وخصائص مضادة للالتهابات.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز فوائد شاي القرنفل والزنجبيل، وفقا لما كشف موقع "ndtv".

تقوية المناعة

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، يساعد هذا الشاي على تعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الأمراض الموسمية.

تحسين الهضم

يعرف الزنجبيل بقدرته على تهدئة المعدة وتحسين الهضم، في حين أن القرنفل يساعد على تخفيف الانتفاخ والغازات بعد الوجبات الدسمة في الشتاء.

مقاومة الالتهابات

يساعد هذا المزيج في تقليل أعراض التهاب الحلق وآلام العضلات المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا

غني بمضادات الأكسدة

يسهم في محاربة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي، مما ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة.

تحسين الدورة الدموية

تعزز الخصائص الدافئة للزنجبيل والقرنفل تدفق الدم، ما يساعد الجسم على الشعور بالدفء خلال الطقس البارد.

اقرأ أيضا:

أبرز فيروسات أثارت الجدل في 2025.. احذر هذه الأعراض

الإنفلونزا الخارقة تضرب بريطانيا.. أعراض مفاجئة وتحذيرات من العدوى السريعة

عدو القلب.. تقليل نوع واحد من الدهون قد ينقذك من الجلطة

احذر الجفاف.. 7 إشارات تنبهك لنقص الماء في جسمك

أعشاب تدمر الكلى وأخرى تحميها.. "توخى الحذر قبل التناول"