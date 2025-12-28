قرار عاجل من الجنايات في قضية مقتل "أطفال اللبيني" بفيصل

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل "أطفال اللبيني" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال فيصل" إلى جلسة 31 ديسمبر لانتداب محامي للمتهم.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة المتهم "أحمد.م" – صاحب محل أدوية بيطرية – إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والتزوير في أوراق حكومية تخص الأم كونه ادعى أنه زوجها، وإخفاء جثث الأطفال الثلاثة، وحيازة عقاقير طبية كيميائية.

وطالب دفاع أسرة الأطفال، المحامي محمد كساب، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم ليكون ردعًا عامًا لما ارتكبه بحق الأطفال، منضمًا للنيابة العامة في طلباتها، ومدعيًا مدنيًا بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكشف دفاع أسرة الأطفال الثلاثة عن مفاجآت جديدة في القضية، موضحًا تفاصيل غير مسبوقة حول ملابسات الجريمة البشعة.

وقال المحامي محمد كساب في تصريحات خاصة لمصراوي، إن والدة الأطفال لجأت إلى المتهم بعد مغادرتها منزل الزوجية بسبب خلافات أسرية، وطلبت مساعدته في استئجار شقة للإقامة بها مع أطفالها، قائلة: "عايزة شقة إيجار ليَّ ولعيالي".

وأوضح الدفاع أن المتهم استغل الموقف وحاول مساومة الأم، لكنها رفضت، فقرر الانتقام منها، وبحسب المحامي، قام المتهم بدس السم في مشروب العصير المقدم للأم وأطفالها، وعندما شعرت الأم بألم حاد في البطن، اصطحبها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته لتسهيل إدخالها غرفة الطوارئ، ثم تركها وفر هاربًا خشية المساءلة القانونية.

وأشار كساب إلى أن المتهم خطط للتخلص من الأطفال الثلاثة: جني، ومصطفى، وسيف، باعتبارهم شهودًا على ما حدث لوالدتهم. فقام بإلقاء الطفل الأصغر في الرشاح بعدما رفض تناول العصير، بينما دس السم لشقيقيه الآخرين، ثم وضعهما داخل "توك توك" وألقاهما في مدخل عقار بمنطقة اللبيني لإخفاء معالم الجريمة قبل أن يلوذ بالفرار.

