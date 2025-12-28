مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط، حيث يستضيف مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بالجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعد مباراة اليوم حاسمة لكلا المنتخبين، اللذان يبحثان عن الفوز وحسم التأهل بشكل رسمي لدور الـ16، بعدما حقق كلا منهما الفوز في الجولة الأولي.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو

تنطلق مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الجزائر وبوركينا فاسو مجانًا عبر قناة الجزائرية على نايل سبورت، وذلك بشكل مجاني للمشاهدين.