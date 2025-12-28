مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

شاهد اليوم.. قناة مجانية تنقل قمة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

10:18 ص 28/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    منتخب الجزائر
  • عرض 8 صورة
    رياض محرز قائد منتخب الجزائر
  • عرض 8 صورة
    مباراة الجزائر والسودان
  • عرض 8 صورة
    الجزائر يفوز على البحرين بخماسية
  • عرض 8 صورة
    مباراة الجزائر والسودان
  • عرض 8 صورة
    منتخب الجزائر للمحليين ومنتخب مصر الثاني
  • عرض 8 صورة
    مباراة منتخب مصر الثاني ومنتخب الجزائر للمحليين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط، حيث يستضيف مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بالجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعد مباراة اليوم حاسمة لكلا المنتخبين، اللذان يبحثان عن الفوز وحسم التأهل بشكل رسمي لدور الـ16، بعدما حقق كلا منهما الفوز في الجولة الأولي.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو

تنطلق مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الجزائر وبوركينا فاسو مجانًا عبر قناة الجزائرية على نايل سبورت، وذلك بشكل مجاني للمشاهدين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الجزائر كأس الأمم الأفريقية الجزائر وبوركينا فاسو موعد مباراة الجزائر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ويسجل رقما تاريخيا ببداية التعاملات
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة