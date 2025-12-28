كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون برازيليون أن عشبة الألترنانثيرا ليتوراليس قد تسهم في تخفيف آلام الركبة والتهاب المفاصل.

ووجد الباحثون أن نبات الألترنانثيرا ليتوراليس الطبي المعروف باسم "معطف يوسف" قد يسهم في تقليل التورم والالتهاب، والألم والتيبس في المفاصل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وينمو هذا النوع البرازيلي في المناطق الساحلية عادة، ويستخدم لمكافحة بعض العدوى البكتيرية والفطرية والطفيلية.

وأظهر هذا النبات تأثيرات مضادة للالتهاب ومسكنة للألم ومضادة لالتهاب المفاصل بشكل ملحوظ.

ويحدث التهاب المفاصل التنكسي عندما يتآكل الغضروف الواقي الموجود في نهاية العظام بمرور الوقت، مما يسبب الألم والتورم وصعوبة في تحريك المفصل نتيجة احتكاك العظام ببعضها.

وأجرى العلماء تحليلات كيميائية للنبات لتحديد مركباته النشطة بيولوجياً، وهي مواد طبيعية ليست من العناصر الغذائية الأساسية، ولكنها ذات تأثيرات كبيرة على الكائنات الحية.

وعلى مدار متابعة استمرت 28 يوماً، جُمعت عينات من الدم والبول لتقييم تأثير النبات على القلب والرئتين والكليتين والكبد والطحال والمفاصل.

وقال الباحثون: "في النماذج التجريبية، لاحظنا انخفاضاً في الوذمة (التورم)، وتحسنًا في مؤشرات المفاصل، وتعديلًا في الوسائط الالتهابية، ما يشير إلى تأثيرات مضادة للأكسدة وواقية للأنسجة".

كما أشارت النتائج إلى أنه قد يساعد في حماية أنسجة المفاصل.

اقرأ أيضا:

أبرز فيروسات أثارت الجدل في 2025.. احذر هذه الأعراض

الإنفلونزا الخارقة تضرب بريطانيا.. أعراض مفاجئة وتحذيرات من العدوى السريعة

عدو القلب.. تقليل نوع واحد من الدهون قد ينقذك من الجلطة

احذر الجفاف.. 7 إشارات تنبهك لنقص الماء في جسمك

أعشاب تدمر الكلى وأخرى تحميها.. "توخى الحذر قبل التناول"