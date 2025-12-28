كشفت دراسة أجراها باحثون من روسيا أن أسلوب تراكم الخطوات اليومية خلال اليوم له تأثير على الصحة بعيد المدى، وليس مجرد العدد الإجمالي للخطوات.

وركزت الدراسة على البالغين قليلي النشاط، الذين يمشون أقل من 8000 خطوة يوميا في المتوسط، ووجدت أن فوائد المشي لا تتعلق بعدد الخطوات فقط، بل أيضا بطريقة توزيعها على مدار اليوم.

وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 33 ألف شخص بالغ البنك الحيوي البريطاني (UK Biobank)، تبين أن إطالة مدة جلسات المشي المتواصلة تقلل بشكل كبير من خطر الموت لأي سبب، وتحد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالمشي على دفعات قصيرة متفرقة.

واستمرت متابعة المشاركين في الدراسة حوالي 10 سنوات، وتمكن الباحثون خلالها من تحديد العلاقة بين طريقة توزيع المشي والآثار الصحية على المدى الطويل.

وانخفض خطر الوفاة الإجمالي من نحو 4.4% لدى الأشخاص الذين يمشون على دفعات قصيرة تقل عن خمس دقائق، إلى أقل من 1% لدى من يحرصون على جلسات مشي متواصلة لمدة 15 دقيقة أو أكثر.

وتراجعت نسبة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من 13% إلى حوالي 4% مع تطويل مدة المشي المتواصل.

وكانت النتائج أكثر وضوحًا لدى الأشخاص ذوي النشاط المنخفض جدا، أي الذين لا يتجاوز مشيهم اليومي خمسة آلاف خطوة.

إذ أظهرت هذه الفئة استفادة أكبر من جلسات المشي الطويلة، مما يبرز أهمية الجودة على حساب الكمية، خاصة لأولئك الذين يعيشون حياة خاملة.

اقرأ أيضا:

أبرز فيروسات أثارت الجدل في 2025.. احذر هذه الأعراض

الإنفلونزا الخارقة تضرب بريطانيا.. أعراض مفاجئة وتحذيرات من العدوى السريعة

عدو القلب.. تقليل نوع واحد من الدهون قد ينقذك من الجلطة

احذر الجفاف.. 7 إشارات تنبهك لنقص الماء في جسمك

أعشاب تدمر الكلى وأخرى تحميها.. "توخى الحذر قبل التناول"