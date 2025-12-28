(محدث)

واصلت وزارة الداخلية متابعة العملية الانتخابية اليوم الأحد، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين متورطين بمحاولتهم التأثير على الناخبين وخرق قواعد انتخابات مجلس النواب 2025، في 7 محافظات.

وتشهد جولة الإعادة منافسة قوية بين 70 مرشحًا على 35 مقعدًا بالنظام الفردي، من خلال 1694 لجنة اقتراع فرعية.

محافظة قنا

في أبو تشت ضبطت الأجهزة الأمنية عاملين بمحيط الدائرة وبحوزتهما مبالغ مالية كانا ينويا توزيعها على الناخبين لصالح مرشح معين.

في دشنا ضبطت الأجهزة شخصين وبحوزتهما كشوف بأسماء بعض المواطنين ومبالغ مالية لنفس الغرض.

في قوص ضبطت الأجهزة شخصين وبحوزتهما بطاقات شخصية لتأثير على تصويت المواطنين لصالح اثنين من المرشحين، كما تم ضبط سيدة أخرى بحوزتها عدد من البطاقات الشخصية لحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

في دشنا أيضًا ضبطت الأجهزة شخص أثناء تجوله بمركبة "تروسيكل" مجهزة بمكبرين صوت لحث الناخبين على التصويت لصالح مرشح معين، وتم التحفظ على المركبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في جميع الحالات.

محافظة البحيرة



في إيتاي البارود ضبطت الأجهزة الأمنية شخص بمحيط الدائرة وبحوزته مبالغ مالية كان ينوي توزيعها على الناخبين.

في دمنهور ضبطت الأجهزة شخص أثناء استقلاله سيارة ربع نقل ومعه كروت دعائية لتوزيعها على الناخبين، كما تم ضبط سائق وربّة منزل أثناء توزيع مبالغ مالية على الناخبين بمركبة "ميكروباص".

في أبو حمص ضبطت الأجهزة شخصين كانوا يستقلون سيارة "ميكروباص" لتوصيل الناخبين مقابل مبالغ مالية، وتم التحفظ على السيارة.

في شبراخيت ضبطت الأجهزة شخص بمحيط الدائرة وبحوزته مبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في دمنهور من ضبط شخص آخر بحوزته كروت دعائية خاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين وحثهم على التصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في جميع الحالات.

محافظة سوهاج

في جهينة ضبطت الأجهزة الأمنية شخص بمحيط الدائرة وبحوزته مبالغ مالية كان ناوي يوزعها على الناخبين لصالح اثنين من المرشحين.

كما تم ضبط شخصين أثناء توزيعهم مبالغ مالية على الناخبين بواسطة مركبة "ميكروباص" لدفعهم للتصويت لصالح مرشح محدد، واعترفوا بأنهم مندوبين عنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في جميع الحالات.

محافظة الفيوم

قسم أول الفيوم: ضبط شخص ظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يوجّه الناخبين للتصويت لصالح مرشح محدد، واعترف بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جولة الإعادة

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة تشمل 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات: الجيزة: الدائرة الثامنة (إمبابة)، وقنا: الدوائر الأولى حتى الرابعة، وسوهاج: الدوائر الأولى حتى السادسة والثامنة، والبحيرة: الدوائر الأولى والثالثة والثامنة، والإسكندرية: الدائرة الثانية، وأسيوط: الدائرة الثالثة، والفيوم: الدوائر الأولى والرابعة.

عقوبات المخالفات الانتخابية

قال المحامي بالنقض محمد حامد إن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 140 لسنة 2020 ينص على: معاقبة من أعطى أو طلب فائدة للتصويت أو الامتناع عنه بالحبس سنة على الأقل وغرامة بين 1000 و5000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وفرض غرامة بين 20 ألف و200 ألف جنيه على من ينشر أخبار كاذبة عن الانتخابات أو المرشحين بقصد التأثير على النتيجة.

عقوبة توجيه أصوات الناخبين

ينص القانون على معاقبة أي محاولة لتوجيه أصوات الناخبين أو التأثير عليهم بالضغط أو الإغراء المالي، ويعاقب بالحبس والغرامة كل من أعطى أو طلب أو قبل فائدة بهدف التأثير على التصويت.

يحظر القانون على بعض الفئات ممارسة الحقوق السياسية مؤقتًا، مثل المحكوم عليهم في جرائم فساد أو جنايات مخلة بالشرف، مع اختلاف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة. كما يحق لكل مرشح ممارسة الدعاية الانتخابية وفق القانون وإشراف اللجنة العليا، مع فرض عقوبات مشددة على من يستخدم القوة أو العنف لمنع أداء الحقوق أو الدعاية الانتخابية، وفق المادة (58).

