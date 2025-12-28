الداخلية تضبط أكثر من 124 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 124.799 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص. كما تم فحص 1.384 سائقًا تبين إيجابية 50 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

وفي إطار حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 751 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب، شروط التراخيص، الأمن والمتانة)، وفحص 99 سائقًا تبين إيجابية 5 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام، كما تم التحفظ على مركبة مخالفة لقوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

