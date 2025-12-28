إعلان

الداخلية تضبط أكثر من 124 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:13 م 28/12/2025

مخالفة مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 124.799 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص. كما تم فحص 1.384 سائقًا تبين إيجابية 50 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

وفي إطار حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 751 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب، شروط التراخيص، الأمن والمتانة)، وفحص 99 سائقًا تبين إيجابية 5 حالات تعاطٍ للمواد المخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام، كما تم التحفظ على مركبة مخالفة لقوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

اقرأ أيضا:

"غرفة نوم وتسجيلات مصوّرة".. أسرار جديدة في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

دفاع سارة خليفة يطلب وقف المحاكمة.. المحكمة ترفض الطلب

النيابة تقدم تقارير الطب الشرعي للمتهمين في قضية المخدرات الكبرى

وصول سارة خليفة و27 آخرين لحضور محاكمتهم بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفة مرورية وزارة الداخلية الحملات المرورية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ويسجل رقما تاريخيا ببداية التعاملات
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة