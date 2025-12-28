يؤدي المغنيسيوم دورا مهما في دعم العديد من العمليات الحيوية في الجسم وتحسين الحالة المزاجية وتخفيف القلق والتوتر، ويمكن تعزيز هذه الفوائد من خلال تناول بعض المكملات الغذائية.

وكشف موقع "فري ويل هيلث"، أبرز 3 مكملات غذائية تساعد على تخفيف القلق والتوتر.

فيتامين د

يمكن الحصول على هذا العنصر الغذائي إما عبر الطعام أو المكملات، وهو يعزز الصحة النفسية بشكل ملحوظ.

وإلى جانب فوائده للعظام، يسهم هذا العنصر الغذائي في الحفاظ على صحة خلايا الدماغ، مما يعزز توازن المزاج.

لذا فإن انخفاض مستويات فيتامين د قد يرتبط بالاكتئاب.

ويساعد المغنيسيوم الجسم على امتصاص فيتامين د واستغلاله بشكل أفضل، لذا فإن الجمع بينهما قد يمنحك فوائد مضاعفة.

الاشواجاندا

تساعد على تعزيز الصحة النفسية بطرق تختلف عن المغنيسيوم، ما يجعل تناولهما معا خيارا مثاليا يسهم في تحسين الحالة المزاجية ووظائف الدماغ وتقليل القلق والتوتر والاسترخاء والنوم.

إل-ثيانين

هو مكمل غذائي يؤثر على النواقل العصبية، مما يعزز الشعور بالراحة والاسترخاء ويحارب القلق ويحسن التركيز وجودة النوم والمزاج.

