نص قرار وزير العمل بشأن "إجازات غير المسلمين" في أعيادهم الدينية

أصدر محمد جبران، وزير العمل، قرارا وزاريا حمل رقم (294) لسنة 2025، لتحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية، والتي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين بمنشآت القطاع الخاص.

وحدد القرار أيام العطلات المدفوعة في: رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي، وعيد الفطر (يومان)، وعيد الأضحى (3أيام)، وعيد الميلاد المجيد، وعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وعيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

ونصت المادة الثالثة، من القرار الوزاري على أحقية العمال "غير المسلمين" في الحصول على إجازات بأعيادهم الدينية، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، وذلك وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لهذا الشأن.

وأكد وزير العمل، بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، أن القرار يستند إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

