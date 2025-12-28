ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-12-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.92 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و56.20 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك مصر: 55.91 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و56.19 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك القاهرة: 55.91 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و56.19 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك الإسكندرية: 55.91 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و56.19 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.90 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و56.20 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.