إعلان

سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : مصراوي

11:58 ص 28/12/2025 تعديل في 12:12 م

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-12-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.92 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و56.20 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك مصر: 55.91 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و56.19 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك القاهرة: 55.91 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و56.19 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك الإسكندرية: 55.91 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و56.19 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.90 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و56.20 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ويسجل رقما تاريخيا ببداية التعاملات
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة