قصة التصميم الجديد لجائزة رجل المباراة بكأس الأمم الأفريقية

استحدث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" شكل جديد من جائزة رجل المباراة، تظهر للمرة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وظهر الكأس الجديدة لأول مرة في المباراة الافتتاحية للبطولة قبل خمسة أيام، إذ أن الجائزة ظلت لسنوات طويلة دون تغيير، قبل أن يتم اختيار التصميم الجديد والذي يرمز إلى الوحدة والتنوع والمكانة العالمية المتنامية لكرة القدم الأفريقية.

ويتكون كأس رجل المباراة الجديد من 24 شعاعًا مشعًا، يمثل كل منها إحدى الدول الـ 24 المتنافسة في النهائيات.

ويقول الفنان النيجيري الأصل، يينكا إيلوري: "إن مزيج المواد يميز كل دولة عن الأخرى، في حين أن الطريقة التي تتلوى بها هذه الخيوط وتتحد معًا تمثل كيف تجمع كرة القدم الناس معًا، احتفالًا بنقاط القوة الفريدة لكل دولة ومساهماتها في كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف: "في المنتصف توجد وردة دمشقية، وهي رمز مرتبط بالمغرب، الدولة المضيفة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. إنها تخلق نقطة محورية نابضة بالحياة في قلب الكأس وتعمل كتذكير بصري بالمكان الذي تم فيه الفوز بهذه الكأس."

ومنذ انطلاق البطولة، حصل على الكأس المغربي إبراهيم دياز، الذي أصبح أول من حصل عليها بعد المباراة الافتتاحية عندما فاز المنتخب المضيف على جزر القمر 2-0.

وتم استخدام النحاس الأصفر للتعبير عن العناصر الذهبية في تصميم الكأس الجديد، بينما يمثل الفولاذ المقاوم للصدأ الفضة، معادن نبيلة وقوية وخالدة.