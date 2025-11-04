كيف تؤثر التمارين الرياضية على صحة الجسم والعقل؟

أوضح الطبيب الروسي ستانيسلاف سوداكوف، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن نمط الحياة النشط من أهم العوامل للحفاظ على صحة الإنسان والوقاية من الأمراض المزمنة.

وأِشار "سوداكوف" إلى أن النشاط البدني المنتظم يسهم في تحقيق مجموعة من الفوائد الصحية، من أبرزها ضبط الوزن ومستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري، إضافة إلى الحفاظ على ضغط الدم والمساعدة في خفضه عند الحاجة، كما يعزز النشاط الحركي من قوة الجهاز العضلي والهيكلي، ويساعد على الوقاية من الكسور في المستقبل، فضلاً عن دوره في السيطرة على التوتر والحد من خطر الاكتئاب ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لموقع "health".

وتابع أن التمارين الرياضية تشمل التمارين الهوائية وتمارين القوة وتمارين التمدد، موضحا أن الدمج بين هذه الأنواع الثلاثة يمنح الجسم أقصى فائدة ممكنة.

كما أوصت منظمة الصحة العالمية بممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني يوميا، بمعدل خمسة أيام في الأسبوع، مشيرة إلى أنه في حال صعوبة تخصيص نصف ساعة متواصلة، يمكن تقسيمها إلى فترات أقصر تُمارس على مدار اليوم لتحقيق الفائدة نفسها.

