عامل غير متوقع يزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

كتب : أسماء مرسي

05:00 ص 25/11/2025

كشفت دراسة أمريكية جديدة عن عامل خطير وغير متوقع يسهم في زيادة احتمالات الإصابة بسرطان البنكرياس، أحد أكثر أنواع السرطان فتكا وصعوبة في الكشف المبكر.

أوضح باحثون من كلية الطب بجامعة ييل، في دراسة نُشرت في مجلة JAMA Network Open، أن الإصابة المزمنة بفيروس التهاب الكبد الوبائي "C" (HCV) ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بشكل لافت.

وفقا لتحليل بيانات 6.3 مليون مريض، وجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من عدوى مزمنة مؤكدة بفيروس التهاب الكبد "C" كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بمقدار 1.8 مرة مقارنة بغير المصابين، كما تبين أن التدخين ومرض السكري يعززان احتمال الإصابة بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وفقا لموقع "لينتا.رو".

وأكد الفريق البحثي أن فيروس التهاب الكبد "C" يمثل عامل خطر قابل للتعديل، مشيرين إلى أن تكثيف الفحص والعلاج المبكر يمكن أن يقلل بشكل ملموس من احتمالات الإصابة بسرطان البنكرياس.

وتُظهر العلاجات الحديثة القائمة على مضادات الفيروسات المباشرة قدرة على شفاء أكثر من 95% من المرضى، غير أن عددا كبيرا من الإصابات لا يزال غير مُكتشف.

كما لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس دون أن تتطور لديهم عدوى مزمنة، سجلوا أيضا ارتفاعا طفيفا في خطر الإصابة.

وتشير النتائج الأولية إلى أن بعض الأنماط الجينية للفيروس لا سيما النوعين 1 و3، ترتبط بزيادة إضافية في معدل الخطر.

