لماذا يصعب الإقلاع عن التدخين؟

كتب : أسماء مرسي

08:00 ص 25/11/2025

تعبيرية

أوضحت الدكتورة لاريسا أفاناسيفا، أخصائية أمراض الرئة الروسية، إلى أن الرغبة الشديدة في التدخين تنشأ نتيجة الاعتماد النفسي وأعراض الانسحاب عند محاولة التوقف عن هذه العادة.

وأشارت إلى أن الاعتماد النفسي يرتبط بتحفيز مستقبلات النيكوتين في الجهاز العصبي المركزي وإفراز هرمون الدوبامين، المسؤول عن الشعور بالمتعة، ما يعزز العادة السيئة بمكافأة شعورية، وفقا لموقعي "riamo"، و"kp ".

وأضافت: "التدخين مهدئا للبعض ويساعدهم على التركيز، وللبعض الآخر وسيلة للتواصل الاجتماعي".

أعراض الانسحاب من التدخين

تشمل أعراض الانسحاب سرعة الانفعال، القلق، الأرق، تدهور المزاج، والسعال الشديد مع البلغم خلال الأسابيع الأولى بعد التوقف عن التدخين.

وتبلغ هذه الأعراض ذروتها خلال 3-7 أيام ثم تبدأ في التراجع تدريجيا، ولا تستمر لدى معظم الأشخاص لأكثر من 21 يوما.

طرق الإقلاع عن التدخين

من جانبه، أكد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف على وجود طرق متعددة للإقلاع عن التدخين، مشيرا إلى أن الإقلاع المفاجئ أفضل من التخفيف التدريجي، لأنه يقلل بشكل كبير من احتمالية الانتكاس.

مخاطر التدخين وتأجيل الإقلاع

وحذر مياسنيكوف من المخاطر الصحية للتدخين، مشيرا إلى أن 90% من المدخنين معرضون للإصابة بسرطان الرئة، خصوصًا من دخنوا أكثر من 15 عاما، وأن زيادة عدد السجائر اليومية تزيد هذه المخاطر بشكل كبير.

كما شدد على خطورة تأجيل الإقلاع عن التدخين، موضحا أن الجسم يظل معرضًا لخطر أمراض القلب والأوعية الدموية لمدة 2-3 سنوات بعد التوقف، وللسرطان لمدة 5-6 سنوات، لذلك ينصح بالإقلاع فورا دون تأجيل.

