طبيبة تكشف فوائد ومخاطر تناول اليوسفي.. وتحذر هؤلاء

كتب : أسماء مرسي

02:30 ص 25/11/2025

تعبيرية

أوضحت الدكتورة يلينا بيخوتينا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة، قرحة المعدة، أو مرض الارتجاع المعدي المريئي يجب عليهم تجنب تناول اليوسفي.

وحذرت الطبيبة من أن الإفراط في تناول اليوسفي، حتى لدى الأشخاص الأصحاء، يؤدي إلى ردود فعل تحسسية، وتهيج في بطانة المعدة، وزيادة الحموضة.

نصحت "يلينا" بتجنب تناول أكثر من ثمرة إلى ثمرتين يوميا، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

فوائد اليوسفي:

مصدر غني بفيتامين C والأحماض العضوية والفلافونويدات.

يساعد على تقوية جهاز المناعة.

تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

يُسهم في تحسين الهضم.

تحسين الحالة المزاجية، بفضل الزيوت العطرية الموجودة به.

اليوسفي فوائد اليوسفي مخاطرتناول اليوسفي

