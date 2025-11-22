إنذار مبكر للسكتة الدماغية.. لا تتجاهل هذا النوع من الصداع

قد يكون الصداع ناتجا عن الإجهاد أو الإرهاق أو ضعف البصر أو في الحالات الخطيرة علامة على سكتة دماغية بسيطة، والمعروفة أيضا باسم النوبة الإقفارية العابرة.

والنوبة الإقفارية العابرة هي حالة يتوقف فيها تدفق الدم إلى منطقة معينة من الدماغ مؤقتا، مما يسبب علامات تشبه أعراض السكتة الدماغية، والتي تستمر عادة لبضع دقائق أو حتى بضع ساعات.

ورغم زوال هذه الأعراض، إلا أنها تعد إشارة تحذيرية بالغة الأهمية تنذر باحتمالية حدوث سكتة دماغية حادة في المستقبل، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

متى يكون الصداع علامة خطيرة للسكتة الدماغية؟

الصداع المفاجئ والشديد هو علامة تحذيرية حرجة تتطلب عناية طبية طارئة فورية.

ويعد صداع الرعد في الغالب عرضا مفاجئا وشديدا للسكتات الدماغية النزفية، أو عندما يحدث بالتزامن مع أعراض أخرى للسكتة الدماغية مثل الارتباك أو الدوار أو مشاكل الرؤية.

والسكتة الدماغية النزفية التي تسبب نزيف في المخ، هي نوع من السكتات الدماغية التي تحدث بسبب تمزق الأوعية الدموية ومن المرجح أن تظهر مع صداع مفاجئ شديد، وغالبا ما يكون مصحوبا بالتقيؤ أو الدوخة أو تغير في الوعي.

وإذا كنت تعاني من الصداع النصفي، وخاصة المصحوب بتغيرات بصرية أو حسية علامة على الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بشكل طفيف.

كيف ترتبط النوبة الإقفارية العابرة بالصداع؟

ولا ترتبط النوبة الإقفارية العابرة بتلف دائم في الدماغ، ومع ذلك، فإن المشكلة هي تقييد تدفق الدم بسبب جلطة أو تضيق الشرايين.

وتسبب النوبة الإقفارية العابرة التهاب في الأوعية الدموية في الدماغ أو تشوه في جدارها، مما يؤدي إلى الصداع.

كما إن هذا الصداع غالبا ما يبدأ بشكل خفي، وقد يستمر لمدة تصل إلى 48 ساعة.

أسباب نوبة نقص التروية العابرة

ارتفاع ضغط الدم

مرض السكري

ارتفاع الكوليسترول

التدخين

السمنة

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نظم القلب، مثل الرجفان الأذيني، أكثر عرضة للإصابة بجلطات دموية قد تصل في النهاية إلى الدماغ.

