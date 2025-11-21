أوضح الدكتور أليكسي كوبرياشوف جراح القلب والأوعية الدموية الروسي، أن مع التقدم في السن، تحدث في القلب والأوعية الدموية مجموعة من التغيرات الطبيعية التي تؤثر سلبا على الصحة العامة.

وأشار إلى أن هذه التغيرات تشمل فقدان مرونة الأوعية الدموية، وتصلب الشرايين، وانخفاض عدد الشعيرات الدموية، ما يؤثر على القلب والشرايين والأوردة والشعيرات الدموية.

وأضاف أن مع التقدم في العمر، تفقد الأوعية الدموية مرونتها تدريجيا، ويضيق تجويفها، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ويجبر القلب على بذل جهد أكبر لضخ الدم، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

كما أن تراكم الكوليسترول والكالسيوم على جدران الأوعية، المعروف بتصلب الشرايين، يعيق تدفق الدم إلى أعضاء حيوية مثل الدماغ والقلب والكلى، وهذا بدوره يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات الدماغية لدى كبار السن.

وتابع أن سوء تدفق الدم في أصغر الأوعية يمثل مشكلة كبيرة، موضحًا: "ينخفض عدد الشعيرات الدموية مع التقدم في العمر، وتعمل المتبقية بكفاءة أقل، ما يؤدي إلى إرهاق العضلات بسرعة وبطء شفاء الجلد بسبب نقص الأكسجين والمغذيات".

تزداد هذه المشكلات سوءا إذا كان الشخص يدخن، ويتبع نظاما غذائيا غير صحي غني بالملح والدهون، ويعاني من التوتر المستمر.

ونصح الطبيب بممارسة النشاط البدني بانتظام، اتباع نظام غذائي متوازن، ومراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم، لتجنب الإصابة بمشكلات القلب.

