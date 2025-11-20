دراسة تكشف.. السبب الخفي للخرف يكمن في ذكريات الطفولة

كشفت دراسة حديثة وهامة إلى أن التدهور المعرفي في مراحل متقدمة من الحياة قد تكون جذوره كامنة منذ مرحلة الطفولة. فقد توصل الباحثون إلى أن تجربة الوحدة التي يعيشها الفرد في طفولته ترتبط ارتباطاً قوياً بتسارع التدهور المعرفي وزيادة ملحوظة في خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فأكثر، نقلا عن صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

النتائج المحورية للارتباط:

الشعور الذاتي الحاسم: كان الشعور الذاتي والعاطفي بالوحدة هو العامل المحدد. فقد رفع هذا الشعور بشدة من خطر الإصابة بالخرف، حتى بين الأفراد الذين كان لديهم أصدقاء.

الأثر طويل الأمد: استمر هذا الارتباط قوياً حتى لدى المشاركين الذين لم يعودوا يشعرون بالوحدة في مرحلة البلوغ، مما يوحي بأن الآثار السلبية للوحدة المبكرة يمكن أن تترك تأثيراً دائماً ومباشراً على صحة الدماغ.

الوحدة كعامل خطر: على الرغم من أن الوحدة في أي عمر تعد عامل خطر معروفاً للتدهور المعرفي والخرف، إلا أن الدراسة سدت فجوة حرجة في فهم التأثيرات طويلة المدى للوحدة التي تُعاش في مرحلة الطفولة، وهي فترة نمو دماغي بالغة الأهمية يكون فيها الطفل معرضاً لعوامل التوتر مثل الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، والإهمال، والتنمر.

منهجية الدراسة والنتائج المعرفية:

البحث هو نتاج تعاون علمي بين جامعات من الصين، أستراليا، والولايات المتحدة (بما في ذلك جامعتي هارفارد وبوسطن) حلل الفريق بيانات دراسة صينية واسعة النطاق وطويلة الأمد، وركزوا على أكثر من 13,592 مشاركاً، وتتبعوا حالتهم المعرفية بين عامي 2011 و 2018.

انخفاض المهارات: بدأ الأفراد الذين شعروا بالوحدة في طفولتهم بإظهار انخفاض في مهارات الذاكرة والتفكير، وتراجعت قدراتهم المعرفية بوتيرة أسرع سنوياً مقارنة بمن لم يمروا بتجربة الوحدة في الطفولة.

تعريف الوحدة: عرّفت الدراسة "وحدة الطفولة" بأنها الشعور المتكرر بالوحدة والافتقار إلى صديق مقرب.

تقييم الخطر:

أظهرت متابعة المشاركين لمدة 7 سنوات باستخدام اختبارات معرفية متكررة ما يلي:

الأشخاص الذين تذكروا طفولة اتسمت بالوحدة وغياب الأصدقاء المقربين واجهوا خطراً أكبر بنسبة 41% للإصابة بالخرف.

الأفراد الذين أجابوا بـ "نعم" على سؤال "شعرت بالوحدة كثيراً" كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 51%، حتى لو كان لديهم صديق مقرب.

بالمقابل، لم يُلاحظ فرق كبير في خطر الإصابة بالخرف بين أولئك الذين أجابوا بـ "نعم" على سؤال "هل لديهم صديق مقرب؟".

