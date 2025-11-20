أزمة عالمية صامتة.. 72% من البالغين يكافحون النعاس صباحا

كشف استطلاع حديث للأكاديمية الأمريكية لطب النوم أن نسبة صادمة تبلغ 72% من البالغين يشعرون بالنعاس أثناء النهار، وهو تعب يؤثر بشكل متكرر على حياتهم اليومية، نقلا عن "هيلث داي".

تأثير النعاس على الحياة اليومية:

أظهر الاستطلاع أن هذا التعب يؤدي إلى تأثيرات سلبية في جوانب متعددة:

المزاج: تأثر مزاج 60% من المشاركين.

القلق والتوتر: تأثرت مستويات التوتر أو القلق لدى 53% من المشاركين.

إنتاجية العمل: تأثرت إنتاجية 42% منهم.

الاختلافات بين الفئات (النوع والعمر):

النساء مقابل الرجال: كانت النساء أكثر عرضة من الرجال (36% مقابل 25%) للإبلاغ عن تأثير النعاس على إدارة شؤونهن المنزلية.

العلاقات الشخصية: كان البالغون في الفئتين العمريتين 25-34 عاماً (30%) و 35-44 عاماً (31%) هم الأكثر تأثراً بالنعاس في علاقاتهم.

حلول سريعة غير كافية:

للتغلب على التعب، يعتمد العديد من البالغين على حلول سريعة، حيث يستخدم 56% الكافيين ويتناول 46% قيلولة لمواصلة اليوم.

تحذير الخبراء والتوصيات:

علامة على نقص النوم:

حذر الدكتور إريك أولسون (كلية مايو كلينيك للطب) من أن الاعتماد المستمر على الكافيين لأداء الوظائف نهاراً هو علامة على الحاجة لمزيد من النوم.

المدة الموصى بها:

توصي الجمعية الأمريكية لطب النوم البالغين بـ 7 ساعات أو أكثر من النوم كل ليلة بانتظام.

تحذير عام:

أصدرت الجمعية بياناً أكدت فيه أن النعاس المفرط نهاراً يضر بالصحة والسلامة العامة ويُعد "علامة تحذير تتطلب عناية طبية".

متى تستشير الطبيب؟

تشير الأكاديمية الأمريكية لطب النوم إلى عدة علامات تستدعي استشارة طبيب أو أخصائي نوم، ومنها:

صعوبة البقاء مستيقظاً أثناء الأنشطة العادية.

الشخير بصوت عالٍ أو اللهاث خلال النوم.

مشاكل في الذاكرة أو التركيز.

صعوبة في النوم أو البقاء نائماً.

