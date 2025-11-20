سر من المطبخ.. نوع توابل شائع يخفض الوزن ويحسن صحة القلب

كشف مجموعة من الباحثين أن مسحوق بذور حبة البركة السوداء، وهي نوع توابل شائع الاستخدام في المطبخ التقليدي وخاصة الأطباق الهندية، يمتلك خصائص واعدة لمكافحة السمنة وحماية صحة القلب، نقلا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

نتائج التجارب السريرية (على القلب والكوليسترول):

في تجربة سريرية أجرتها جامعة أوساكا متروبوليتان في اليابان، تناول 42 مشاركاً يعانون من ارتفاع الكوليسترول 5 غرامات من مسحوق حبة البركة يومياً لمدة ثمانية أسابيع.

وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في مؤشرات صحة القلب:

انخفاض في الدهون الثلاثية.

انخفاض في الكوليسترول الضار (LDL) والكوليسترول الكلي.

ارتفاع في مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

تقلل هذه التغييرات من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

نتائج التجارب الخلوية (على السمنة):

أظهرت التجارب الخلوية أن مستخلص بذور حبة البركة يثبط تكوين ونضج الخلايا الدهنية، مما يدعم دورها في الوقاية من السمنة.

الخلاصة والتطبيق:

أكدت البروفيسورة أكيكو كوجيما يواسا أن الدراسة "تشير بقوة" إلى أن حبة البركة مفيدة كغذاء وظيفي للوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة.

الخلفية التقليدية:

يُستخدم هذا المكون منذ القدم في الطب التقليدي لخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، وتعزيز المناعة، وتحسين عملية الأيض.

الخطوات المستقبلية:

تهدف الأبحاث القادمة إلى تقييم تأثير حبة البركة على مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري والعلامات الالتهابية، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة علوم الغذاء والتغذية.

