يشعر العديد من الأشخاص بأعراض متكررة خلال اليوم، وخاصًة قبل النوم، ويمكن أن يكون علامة على خطر الإصابة بالسرطان، لذا يجب مراقبتها.

وبحسب ما ذكره موقعي nhs، clevelandclinic، هناك بعض الأعراض التي تشير إلى خطر الإصابة بالسرطان.

الأعراض الليلية المرتبطة بالسرطان

التعرق الليلي المفرط:

يعتبر من أكثر الأعراض الشائعة لبعض أنواع السرطان، وخاصةً سرطان الدم، وغالبًا ما يكون جزءًا من مجموعة أعراض يُطلق عليها الأطباء "أعراض ب" (والتي تشمل أيضًا الحمى وفقدان الوزن غير المبرر).

التعب المستمر:

يشعر العديد من الأشخاص بتعب شديد، دون عمل مجهود، ويمكن الاستيقاظ بالتعب أيضًا، هذا النوع من الإرهاق ليس التعب المعتاد في نهاية اليوم.

الشعور بألم غير مبرر:

مع أن الألم قد يحدث في أي وقت، إلا أنه إذا كنت تعاني من ألم جديد ومستمر لا يزول أو يعيق نومك، يكون من الضروري التوجه إلى الطبيب، قد يحدث الألم إذا كان الورم يضغط على الأعصاب أو العظام أو الأعضاء.

نزيف غير طبيعي:

لا ينبغي تجاهل النزيف غير المبرر، أثناء الذهاب إلى الحمام ليلًا، حيث يمكن أن يكون علامة خطيرة تستدعي الذهاب إلى الطبيب.

أعراض عامة أخرى يجب الانتباه لها

1- فقدان الوزن غير المبرر.

2- كتلة أو تورم غير عادي في أي منطقة في جسمك.

3- ظهور شامة جديدة على سبيل المثال، في الحجم، أو الشكل، أو اللون.

4- سعال مستمر.

5- تغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة، الإسهال المستمر أو الإمساك، أو وجود دم في البراز أو البول.

6- حرقة المعدة أو عسر الهضم المستمر.

