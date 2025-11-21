في فصل الشتاء، يتأثر الجسم بتغير الفصول، ويصبح من الضروري ضبط مواعيد الوجبات، خاصة العشاء، بما يتناسب مع هذا التغير.

وتشير الأبحاث الحديثة في مجال "التغذية الزمنية" إلى أن توقيت تناول الطعام يكون بنفس أهمية نوعيته، يعتمد الجسم على الساعة البيولوجية الداخلية، التي تنظم النوم والاستيقاظ، والهضم، والتمثيل الغذائي، وإفراز الهرمونات.

ومع قصر النهار وطول الليل، يتباطأ الأيض طبيعيًا، ما يؤثر على طريقة معالجة الجسم للطعام.

أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون العشاء متأخرا، مثل الساعة العاشرة مساء، يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم بنسبة 20% وانخفاض حرق الدهون بنسبة 10% مقارنة بمن يتناولون العشاء في السادسة مساء، رغم تشابه الوجبات وأوقات النوم، وفقا لموقع "ساينس ألرت".

كما أن تناول معظم السعرات الحرارية في النهار، وتقليل عدد الوجبات، وتناول الطعام مبكرا، يرتبط بفقدان وزن أفضل وتحسن مؤشرات الأيض مثل ضغط الدم ومستوى السكر والكوليسترول.

في الشتاء، يزيد التحدي بسبب قصر النهار، ما قد يقلل من مستويات السيروتونين ويؤثر على الحالة المزاجية، ما يدفع البعض لتناول وجبات خفيفة متعددة أو تأخير العشاء لساعات متأخرة.

أسباب تناول العشاء مبكرا

الأيض الطبيعي للجسم

الأيض أكثر نشاطا خلال النهار، مما يساعد على التحكم بالسكر وحرق الدهون بكفاءة.

وقت كاف للهضم قبل النوم

ترك ساعتين إلى ثلاث ساعات بين العشاء وموعد النوم يحسن جودة النوم ويدعم عمليات الإصلاح الليلي.

تنظيم الساعة البيلوجية

الالتزام بمواعيد ثابتة للوجبات يساعد على ضبط الساعة البيولوجية خاصة مع قصر النهار.

ومع ذلك، يختلف الأمر من شخص لآخر، الرياضيون الذين يمارسون التمارين مساء يحتاجون لوجبة متأخرة لتعويض الطاقة، بينما يستفيد الأشخاص الأقل نشاطا من عشاء مبكر وخفيف.

المفتاح هو المرونة والوعي بالاحتياجات الفردية.

نصائح لتنظيم الطعام في الشتاء

إنهاء العشاء بين الساعة 5:30 و7:00 مساء، أو قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات.

جعل الفطوروالغداء أكبر وجبتين من حيث السعرات الحرارية.

وضع وقتا ثابتا لتناول الوجبات، فهذا يساعد جسمك على تنظيم الهضم والتمثيل الغذائي بشكل أفضل.

تنظيم وجبات الطعام بما يتناسب مع التمارين الرياضية.

التركيز على جودة الطعام أكثر من التوقيت فقط.

