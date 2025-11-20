ليس مجرد زكام.. 12 علامة حاسمة تخبرك بإصابتك بكورونا

تزداد احتمالية الإصابة بالأمراض التنفسية خلال الطقس البارد، في درجات الحرارة المنخفضة والوقت الطويل الذي نقضيه داخل الأماكن المغلقة مع الآخرين يسهّلان انتشار الجراثيم. ورغم أن أمراض الشتاء الشائعة (كوفيد-19، الإنفلونزا، ونزلات البرد) تشترك في أعراض مثل ارتفاع الحرارة، الصداع، والغثيان، إلا أن التمييز بينها قد يكون صعباً، بحسب "سوري لايف"

العرض الفارق: ضيق التنفس

تصنّف هيئة الخدمات الصحية البريطانية "ضيق التنفس" كعلامة تدل على الإصابة بكوفيد-19، وليس بالأنفلونزا أو نزلات البرد المعتادة. ويظهر هذا العرض بشكل أكثر شيوعاً في حالات كوفيد-19 أو عند الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي.

قائمة الأعراض المحددة لكوفيد-19:

فيما يلي الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بكوفيد-19:

1-ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بالقشعريرة.

2- سعال مستمر، ويُعرف بأنه السعال المتكرر لأكثر من ساعة، أو حدوث ثلاث نوبات سعال أو أكثر خلال فترة 24 ساعة.

3- فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.

4- ضيق في التنفس.

5- الشعور بالتعب والإرهاق.

6- ألم عام في الجسم.

7- صداع.

8- التهاب في الحلق.

9- انسداد أو سيلان الأنف.

10- فقدان الشهية.

11- إسهال.

12- الشعور بالغثيان.

ملاحظات حول التعافي:

يوضح الأطباء أن غالبية المصابين يشعرون بالتحسن في غضون بضعة أسابيع. ومع ذلك، قد يكون المرض أكثر حدة بالنسبة للبعض، مما يستدعي وقتاً أطول للتعافي وقد يستمر ظهور الأعراض لديهم لفترة أطول.

