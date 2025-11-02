الفستق أم الفول السوداني.. أيهما أفضل لصحتك؟

كتبت- شيماء مرسي

عند البحث عن وجبة خفيفة صحية، يحتار معظم الأشخاص بين شراء الفستق الفاخر أو الفول السوداني كخيار جيد يتناسب مع إمكانياتهم المادية.

وغالبا ما يصل سعر الفستق إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف سعر الفول السوداني، ومع ذلك، الفارق الكبير في السعر قد لا ينعكس بالضرورة على كونه أكثر صحة بكثير.

فوائد المكسرات

قد يسهم تناول ما يقرب من 30 جرام (حفنة أو ربع كوب) من المكسرات يومياً في الوقاية من السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والتحكم في الوزن وتعزيز صحة الدماغ لدى كبار السن، وفقا لـ "Taste" الأسترالي.

كما أن المكسرات غنية بالدهون المفيدة لصحة القلب والبروتين النباتي للعضلات والألياف للهضم.

كما يمكن أن يساعد إضافتها للوجبات في استقرار مستويات السكر في الدم، وهو أمر مفيد خاصة لمرضى السكري.

وتقنياً، ينتمي الفول السوداني إلى عائلة البقوليات، لكن نظراً لتشابه فوائده الغذائية والصحية مع المكسرات الشجرية، فعادة ما يُجمع بينهما.

فوائد الفستق

الفستق مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية الأساسية، حيث توفر حفنة منه كميات مفيدة من معادن مثل النحاس والفوسفور والمنغنيز، وفيتامينات مثل B6 وK والبوتاسيوم

إذ يساعد فيتامين K على تخثر الدم وتقوية العظام، بينما يعد البوتاسيوم أساسياً لضغط دم صحي.

كما أن الفستق من أغنى المكسرات بالستيرولات النباتية، وهي مركبات يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول، ما يجعل الفستق وجبة خفيفة مفيدة للقلب.

فضلاً عن ذلك، يعرف الفستق بغناه بمضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين، التي تدعم صحة العين.

فوائد الفول السوداني

إذا كان الشخص يبحث عن البروتين، فإن الفول السوداني هو الخيار الأمثل، حيث يحتوي على نسبة أعلى بنسبة 25% من الفستق.

كما أنه من أفضل مصادر النياسين في عالم المكسرات، إذ يحتوي على حوالي 10 أضعاف ما يحتويه الفستق، مما يساعد على دعم صحة البشرة والأعصاب واستقلاب الطاقة.

إضافة إلى ذلك، يوفر الفول السوداني نحو 5 أضعاف حمض الفوليك، وفيتامين E أكثر، ومغنيسيوم أكثر بقليل من الفستق.

