ما أسباب وأعراض ضعف الانتصاب؟

ضعف الانتصاب هو مشكلة شائعة تصيب الرجال من جميع الأعمار، وتظهر عادة بعد أعراض مبكرة من الضروري ملاحظتها.

وكشف الدكتور أرتور بوجاتيريوف أخصائي المسالك البولية وأمراض الذكورة، أن انخفاض الاهتمام بالعلاقة الحميمة يعد من أولى العلامات التحذيرية لضعف الانتصاب.

وقد يظهر هذا على شكل تراجع في الرغبة الجنسية أو ضعف الاستجابة العاطفية تجاه الشريك.

وتتضمن الأعراض الشائعة ضعف جودة الانتصاب، بحيث لا يكون الانتصاب قويا بما يكفي لممارسة العلاقة الحميمة أو يكون متقطعا وغير مستقر، وفقا لـ "gazeta" الروسية.

وتتمثل الأعراض الأولى لضعف الانتصاب عادة في الإرهاق المستمر والوهن، وسرعة الانفعال.

وغالباً ما ترتبط هذه الأعراض بالتوتر، أو الاكتئاب، أو الخمول البدني، وكلها عوامل تؤثر سلباً على الأداء الجنسي.

وقد تشير مشكلات المسالك البولية وكثرة التبول أو ضعف التدفق أو الألم إلى خلل في وظيفة البروستاتا، ما قد يؤدي إلى العجز الجنسي.

كما قد تشير صعوبة القذف أو غيابه، وهذه حالة مرتبطة باضطرابات هرمونية أو عصبية، إلى هذه المشكلة أيضا.

وأيضا ظهور هذه الأعراض لا يشير دائما إلى العجز الجنسي، لذا يجب استشارة الطبيب بمجرد ملاحظة أي تغييرات.

