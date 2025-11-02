5 نصائح لتخزين الأدوية في المنزل بأمان

كتبت- شيماء مرسي

يعتقد كثيرون أن تخزين الأدوية في علبها لحين الاستخدام التالي أمر صحيح، لكن ظروف التخزين قد تؤثر بشكل مباشر على فاعلية الدواء وسلامته.

وكشف موقع "health" إن تخزين الأدوية بصورة غير منظمة قد تجعله عديم الفائدة.

نصائح لتخزين الأدوية في المنزل:

التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية فورا

بعد انتهاء الصلاحية، قد تتغير التركيبة الكيميائية، تتلف المكونات الفعالة، وتزداد حدة الآثار الجانبية حتى لو كانت العبوة مغلقة، وفقا لـ "health".

مدة صلاحية الأدوية السائلة أقصر

الدواء الشرب والحقن، المحاليل، والقطرات تتلف بسرعة وتصبح بيئة خصبة للميكروبات.

كما ان المحاليل المائية صالحة لمدة 2–3 أيام فقط بعد الفتح، وقطرات العين والأذن والأنف تصلح حتى شهر بعد الفتح.

ومضادات الحيوية المصنوعة من المساحيق لا تخزن في الثلاجة أكثر من أسبوع.

ينصح بوضع ملصق على العبوة يوضح تاريخ الفتح وموعد التخلص منها.

المراهم والأقراص

يجب عدم تخزين المراهم والكريمات والمواد الهلامية مع الأقراص، لأن الأبخرة الدهنية للمراهم قد تغير تركيب الأقراص وتقلل فعاليتها أو تسبب تهيج في المعدة.

عدم تخزين الأدوية في الحمام أو المطبخ

الرطوبة العالية وتقلبات الحرارة في الحمام أو المطبخ تؤدي إلى إتلاف المكونات الفعالة، لذا يجب وضعها في مكان جاف ومظلم وبارد بعيدا عن أشعة الشمس.

قراءة تعليمات الدواء دائما

بعض الأدوية حساسة للضوء والحرارة، مثل مكملات الحديد واليود وفيتامينات B، ويجب تخزين البخاخات والرذاذات في عبواتها الأصلية.

