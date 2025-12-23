مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

إعلان

نتائج وفيديوهات أهداف مباريات أمس في كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

02:07 ص 23/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (2) (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة مصر وزيمبابوي (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    مرموش (5)
  • عرض 25 صورة
    مرموش (6)
  • عرض 25 صورة
    مرموش (3)
  • عرض 25 صورة
    مرموش (2)
  • عرض 25 صورة
    مرموش (4)
  • عرض 25 صورة
    احتفال عمر مرموش (3)
  • عرض 25 صورة
    احتفال عمر مرموش (2)
  • عرض 25 صورة
    مرموش (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    مصر وزيمبابوي (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    تريزيجه (1)
  • عرض 25 صورة
    مرموش
  • عرض 25 صورة
    احتفال عمر مرموش (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقيمت أمس الاثنين العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مباريات كأس الأمم الأفريقية موسم 2025 المقامة في المغرب.

ومن أبرز نتائج مباريات أمس، فوز منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي، وحسم التعادل مباراة مالي و زامبيا.

نتائج وفيديوهات أهداف مباريات أمس في كأس الأمم الأفريقية

مالي ضد زامبيا - (1-1)

جنوب أفريقيا ضد أنجولا - (2-1)

مصر ضد زيمبابوي - (2-1)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديوهات كأس الأمم الأفريقية مصر وزيمبابوي أهداف كأس الأفريقية نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تفوز على زيمبابوي بهدفين في كأس الأمم الأفريقية
الرئيس السيسي يعتمد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله