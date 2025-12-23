نتائج وفيديوهات أهداف مباريات أمس في كأس الأمم الأفريقية
كتب - محمد عبد السلام:
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
عرض 25 صورة
-
-
عرض 25 صورة
أقيمت أمس الاثنين العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مباريات كأس الأمم الأفريقية موسم 2025 المقامة في المغرب.
ومن أبرز نتائج مباريات أمس، فوز منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي، وحسم التعادل مباراة مالي و زامبيا.
نتائج وفيديوهات أهداف مباريات أمس في كأس الأمم الأفريقية
مالي ضد زامبيا - (1-1)
لايل فوستر من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب جنوب إفريقيا#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/4SAHMYtS4T— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2025
جنوب أفريقيا ضد أنجولا - (2-1)
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 هدف قااااااااتل!!!!!— حيدر 📊 (@hay23DS) December 22, 2025
جنون منتخب زامبيا يسجل بالدقيقة 91 التعادل امام مالي 😱🇿🇲 pic.twitter.com/JMCrvflV4j
محمد صلاح يضيف الهدف الثاني للمنتخب المصري ويقود الفراعنة للفوز على زيمبابوي! 🏆🇪🇬#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/k2lvspYyso— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2025
مصر ضد زيمبابوي - (2-1)
محمد صلاح يضيف الهدف الثاني للمنتخب المصري ويقود الفراعنة للفوز على زيمبابوي! 🏆🇪🇬#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/k2lvspYyso— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2025