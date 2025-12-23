محمد صلاح 8.7 من 10.. تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي بكأس الأمم

أقيمت أمس الاثنين العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مباريات كأس الأمم الأفريقية موسم 2025 المقامة في المغرب.

ومن أبرز نتائج مباريات أمس، فوز منتخب مصر على نظيره الزيمبابوي، وحسم التعادل مباراة مالي و زامبيا.

نتائج وفيديوهات أهداف مباريات أمس في كأس الأمم الأفريقية

مالي ضد زامبيا - (1-1)

لايل فوستر من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب جنوب إفريقيا#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/4SAHMYtS4T — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2025

جنوب أفريقيا ضد أنجولا - (2-1)

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 هدف قااااااااتل!!!!!



جنون منتخب زامبيا يسجل بالدقيقة 91 التعادل امام مالي 😱🇿🇲 pic.twitter.com/JMCrvflV4j — حيدر 📊 (@hay23DS) December 22, 2025

مصر ضد زيمبابوي - (2-1)