مع برودة الطقس يميل الأشخاص إلى المشروبات التي تساعد على التدفئه، ومنها حمص الشام، ويشعر البعض بالفضول حول فوائده على صحة الجسم.

وبحسب موقع webmd، إليك أهم الفوائد الذي يوفرها حمص الشام.

1- تنظيم مستويات السكر في الدم

يهضم الجسم الحمص بسهولة لاحتوائه على نسبة منخفضة من مؤشر الجلايسيمي، وبالتالي يقي من خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويعمل على إدارة مستوياته.

2- خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة

يحتوي على الألياف القابلة للذوبان، التي تدعم صحة الأمعاء، وتساهم في خفض مستوى الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

3- الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان

ينتج الجسم حمضًا دهنيًا يسمى البيوتيرات، يساعد في التخلص من الخلايا الخبيثة والميتة، ما يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، كما تحتوي الحمص على مركبات أخرى مضادة للسرطان، مثل الليكوبين والصابونين.

4- تقوي العظام

يعتبر الحمص من البقوليات الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والألياف وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية لصحة العظام وتقويته.

5- دعم صحة العقل

يحتوي الحمص على الكولين، وهو عنصر غذائي يساعد في إنتاج مواد كيميائية مهمة للذاكرة والمزاج والتحكم في العضلات وغيرها من أنشطة الدماغ والجهاز العصبي.

