كشف باحثون في مايو كلينك عن مجموعة من العوامل الاجتماعية التي تُسرع شيخوخة القلب البيولوجية، وترتبط بزيادة خطر الوفاة بدرجة تتجاوز تأثير العديد من عوامل الخطر التقليدية المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وشملت الدراسة أكثر من 280 ألف مريض بالغ زاروا مايو كلينك بين عامي 2018 و202، وقام الباحثون بتقييم المحددات الاجتماعية للصحة من خلال استبيان شامل، شمل مجالات عدة مثل: التوتر، والنشاط البدني، والعلاقات الاجتماعية، والوضع المالي، واستقرار السكن، والتغذية، والتعليم، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وحدد الباحثون العمر البيولوجي للقلب باستخدام تخطيط كهربية القلب المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI-ECG)، وكشفت النتائج أن كلما اتسع الفارق بين العمر البيولوجي والعمر الزمني للقلب، ارتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وزاد احتمال الوفاة، كما تم استخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (Structural Equation Modeling) لتحليل العلاقة بين المحددات الاجتماعية للصحة، وعوامل الخطر التقليدية، وتسارع شيخوخة القلب.

وأظهرت الدراسة أن الصعوبات المالية وانعدام الأمن الغذائي تمثلان من أقوى العوامل المرتبطة بتسارع شيخوخة القلب وارتفاع معدلات الوفاة، سواء عند النظر إلى العينة الإجمالية أو عند تحليل النتائج بحسب الجنس.

كما بينت النتائج أن مشكلات السكن وقلة النشاط البدني مؤشرين موثوقين على زيادة خطر الوفاة المبكرة، بمستوى يوازي، وأحيانا يتجاوز، تأثير بعض عوامل الخطر التقليدية مثل التدخين وسوء التغذية.

اقرأ أيضا:

بعد إصابة جنات بالأنيميا بسبب الحزن.. احذر هذه الأعراض

زراعة الأسنان.. هل تسبب الألم أو تتعرض للتسوس؟ (فيديو)

الأكثر انتشارا.. 9 علامات شائعة لفيروس H3N2 ومخاطره الخفية

"القاتل الصامت في الصباح".. 4 عادات ترفع مستوى الكوليسترول دون أن تشعر

6 أطعمة غنية بالزنك تقوي جهاز المناعة.. احرص على تناولها



