أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة (CCI)، أجراها علماء في مستشفى ماساتشوستس العام أن الإجهاد المزمن المصاحب للاكتئاب واضطرابات القلق يزيد بشكل ملموس من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبحسب الدراسة، فإن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق ينشط لديهم مناطق الإجهاد في الدماغ، ما يخل بوظائف الجهاز العصبي ويحفز الالتهاب المزمن في الجسم، وهو ما يتسبب على المدى الطويل في تلف الأوعية الدموية.

حلل الفريق أكثر من 85 ألف مشارك من بنك البيانات الحيوية بالمستشفى، تمت متابعتهم لمدة 3.4 سنوات في المتوسط، وفقا لموقع "لينتا.رو".

وخلال هذه الفترة، سجل أكثر من 3 آلاف حالة من الأحداث القلبية الوعائية الخطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب.

وأظهرت النتائج أن الخطر ارتفع لدى المصابين بالاكتئاب أو القلق، لكنه بلغ ذروته لدى المشاركين الذين يعانون من كلا الاضطرابين معا، حيث ارتفع خطر الإصابة بنسبة 32% مقارنة بالأشخاص المصابين باضطراب واحد فقط.

وكشفت التحليلات البيولوجية عن مسار محتمل لهذا التأثير، حيث أظهرت الدراسة زيادة نشاط اللوزة الدماغية لدى المصابين بالاكتئاب والقلق معا، بالإضافة إلى انخفاض تقلب معدل ضربات القلب وارتفاع مستويات البروتين المتفاعل C، ما يعكس الالتهاب المزمن.

وأوضح الباحثون أن هذه التغيرات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب وتلف تدريجي في الأوعية الدموية.

