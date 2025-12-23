إعلان

مقابل 951 مليون دولار.. أمريكا تٌوافق على بيع صواريخ إلى الدنمارك

كتب : مصراوي

02:32 ص 23/12/2025

بيع صواريخ إلى الدنمارك

وكالات

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة لبيع صواريخ جو-جو إلى الدنمارك بقيمة 951 مليون دولار.

ووفقا للبيان، كانت السلطات الدنماركية قد طلبت سابقا من الولايات المتحدة شراء 236 صاروخا من طراز AMRAAM-ER "صاروخ جو-جو متطور" ومعدات ذات صلة.

وأكد البيان، أن الصفقة المقترحة تتوافق مع السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي من خلال تعزيز أمن حليف في حلف شمال الأطلسي الناتو.

وقد أبلغت الإدارة الأمريكية الكونجرس بقرارها الموافقة على الصفقة المحتملة.

يذكر أن أمام المجلس 30 يوما لمراجعة الصفقة المحتملة والنظر في إمكانية رفضها أو قبولها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت وزارة الخارجية أيضا على بيع صواريخ جو-جو متوسطة المدى من طراز AIM-120C-8 للدنمارك مقابل 730 مليون دولار، ونظام إدارة القتال الدفاعي الجوي والصاروخي المتكامل (IBCS) والخدمات اللوجستية المرتبطة به مقابل 3 مليارات دولار، وفقا لروسيا اليوم.

بيع صواريخ إلى الدنمارك الدنمار أمريكا وزارة الخارجية الأمريكية

