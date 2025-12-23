ترامب: نحن بحاجة إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي ويجب أن نحصل عليها



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي، يجب أن تحصل عليها.

أضاف ترامب متحدثا للصحفيين في منزله في مار لاجو في فلوريدا: "نحن بحاجة إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن".

وتابع: "لدينا مواقع كثيرة جدا للمعادن وللنفط ولكل شيء، لدينا نفط أكثر من أي دولة أخرى في العالم".

وأوضح: "نحن نحتاج جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وإذا نظرت إلى جرينلاند، وعلى امتداد سواحلها من الأعلى إلى الأسفل، سترى سفنا روسية وصينية في كل مكان، نحن نحتاجها من أجل أمننا القومي، علينا أن نحصل عليها".

وأكد: "أراد جيف لاندري أن يتولى القيادة في هذا الملف لذلك، نحن نُعيّنه اليوم، مبعوثا خاصا إلى جرينلاند، جرينلاند قضية كبيرة جدا".

كان ترامب قد دعا مرارا خلال الأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض لفرض الولاية القضائية الأمريكية على جرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والمتمتعة بموقع استراتيجي.

كانت هذه القضية قد غابت عن العناوين الرئيسية في الأشهر الأخيرة، ولكن في أغسطس الماضي، استدعى المسؤولون الدنماركيون السفير الأمريكي في أعقاب تقرير يفيد بأن 3 أشخاص على الأقل ممن لهم صلات بترامب قد نفذوا عمليات تأثير سرية في جرينلاند، وفقا لروسيا اليوم.