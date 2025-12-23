النمل الأبيض.. "الزراعة" تكشف دلالات ظهوره وهل يمثل خطورة على المبان؟

كشف الدكتور أحمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، عن علامات وجود النمل الأبيض بالمنازل وطرق مكافحتها لتلافي أضرارها التي قد تؤثر في بعض الأحيان على المنازل المبنية بالطوب اللبن.

وقال عبدالرازق لمصراوي، إن النمل الأبيض عبارة مجموعة من الحشرات التي تنتمي إلى رتبة متساوية الأجنحة وتعيش في مستعمرات كبيرة وتتغذى على المواد السليلوزية مثل الخشب والأوراق والمواد العضوية المختلطة بالطوب اللبن.

وأوضح عبدالرازق أن ضمن علامات انتشار النمل الأبيض بالعقار وجود أنفاق أو قنوات في الخشب أو التربة ظهور أجنحة النمل الأبيض في المناطق المصابة ووجود فضلات خشبية قرب المناطق المصابة، مناشدًا المواطنين بضرورة إخطار مديريات الزراعة حال ظهوره بمنازلهم لتلافي أي أضرار تنتج عن انتشار خاصة أن يعيد من الحشرات سريعة الانتشار.

وحول خطورته على المبنى أو العقار قال رئيس مكافحة الآفات" الخطورة تكمن في البيوت المبنية بالطوب اللبن منذ سنوات كثيرة حيث أن جدرانها تعد بيئة خصبة للنمل الأبيض باعتبارها تحتوي على المواد العضوية التي تتغذى عليها".

وأشار عبدالرازق إلى أن مديريات الزراعة المنتشرة بكافة المحافظات تعمل بشكل مستمر على مكافحة النمل الأبيض حال ظهوره ولا يوجد ما يقلق المواطنين منه خاصة مع توافر المبيدات اللازمة لمكافحته بشكل سريع.

