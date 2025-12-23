يعاني الملايين حول العالم من الصداع النصفي، وهو نوع شديد من الصداع يصاحبه غثيان وحساسية للضوء، لكن هل تعلم أن يمكن للزنجبيل أن يكون حلا طبيعيا فعالا لتخفيف هذه النوبات، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب والمسكنة للألم

فيما يلي، 5 طرق يساعد بها الزنجبيل على تخفيف نوبات الصداع النصفي، وفقا لموقع "verywellhealth".

مسكن طبيعي للألم

يؤدي تنشيط مسارات الالتهاب دورا أساسيا في بدء نوبات الصداع النصفي وشدتها، حيث يمكن للمركبات الطبيعية الموجودة به، مثل الجينجيرول والشوجوال، تمتلك خصائص مضادة للالتهاب ومسكنة للألم تشبه تأثير مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ولكن دون التسبب في اضطراب المعدة.

الحد من الغثيان والقيء

أظهرت الدراسة أن نوبات الصداع النصفي غالبًا ما تصاحبها أعراض مثل الغثيان والقيء، إلا أن المرضى الذين تناولوا الزنجبيل شهدوا انخفاضا واضحا في هذه الأعراض.

مضادات الالتهاب

أظهرت تجربة سريرية أن إضافة الزنجبيل إلى العلاج بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية يعزز من فعالية العلاج، حيث تم توزيع المرضى على مجموعتين، إحداهما تناولت 400 ملغ من مستخلص الزنجبيل مع مضاد التهاب، والأخرى دواء وهميا مع نفس الجرعة من مضاد الالتهاب، وبعد ساعة، لوحظ انخفاض كبير في الألم وتحسن الحالة الوظيفية للمجموعة التي استخدمت الزنجبيل.

تقليل حساسية الضوء

رهاب الضوء أو حساسية العينين من الأعراض الشائعة للصداع النصفي، وأظهرت التجارب أن المرضى الذين تناولوا الزنجبيل أبدوا حساسية أقل للضوء بعد 30 و90 دقيقة من العلاج مقارنة بالمجموعة التي لم تتناوله، ما يجعل الزنجبيل خياراً فعالاً لتخفيف هذا العرض المزعج.

بديل محتمل للتريبتانات

السوماتريبتان أحد العلاجات الشائعة للصداع النصفي، لكن دراسة قارنت بين فاعلية مسحوق الزنجبيل والسوماتريبتان على 100 مريض أظهرت أن كلاهما خفف شدة الصداع بعد ساعتين بشكل ملحوظ، مع ميزة الزنجبيل بأنه أقل تسببا في آثار جانبية، ما يجعله بديلا طبيعيا آمنا وفعالا.

