القرفة من البهارات التي لها تأثيرات صحية عديدة على صحة الجسم، ويتساءل العديد عن تأثيرها على صحة الكلى، وذلك ما سنعرفه في السطور التالية.

وبحسب موقع sciencedirect، و NIH، إليك تأثير القرفة على صحة الكلى.

تقلل الإجهاد التأكسدي:

تساعد مركبات القرفة في مكافحة الجذور الحرة التي تؤدي إلى تلف خلايا الكلى، نظرا لتعزيز نشاط إنزيمات مضادات الأكسدة، ما يدعم صحة الكلى ويقي من الأمراض المزمنة.

تخفف من أضرار السموم:

تساعد القرفة على تحسين الوظائف الكيميائية الحيوية والخلوية الطبيعية، ما يقلل من ضرر السموم على الكلى المعروف باسم (التسمم الكلوي) الناتج عن بعض الادوية.

إدارة مشاكل الكلى المرتبطة بمرض السكري:

تساهم القرفة في السيطرة على أمراض الكلى المرتبطة بعدم انتظام السكر في الدم، حيث تعمل القرفة على تنظيم مستوى السكر في الدم، و منع تلف الكبيبات والأنابيب الكلوية، والتي غالبًا ما تتأثر في اعتلال الكلى السكري.

مضادة للالتهابات :

تقلل القرفة من السيتوكينات المحفزة للالتهاب، و التي تساهم في إلحاق الضرر بصحة الكلى ويمكن أن تصل إلى تلفها.

الوقاية من حصوات الكلى:

تعتبر القرفة منخفضة الأوكسالات، لذا لا تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، بل تدعمها نظرا لخصائصها المضادة للأكسدة.

