تستخدم أدوية مضادات التخثر لمنع تكون الجلطات الدموية، خاصة لدى من هم عرضة للنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو الانسداد الرئوي، ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن بعض الأطعمة، حتى الصحية منها، تؤثر على فاعلية هذه الأدوية.

وتشمل الأدوية الشائعة في هذا المجال ريفاروكسابان، أبيكسابان، ووارفارين، التي تعمل على منع تخثر الدم، وفقا لموقع ""سوري لايف".

وأوضح الدكتور كريس ستيل في أن الخضراوات الورقية غنية بفيتامين K، وهو العنصر الذي يساعد الدم على التجلط، مشيرا إلى أن زيادة استهلاكها فجأة تقلل من فعالية دواء وارفارين.

وأشار "ستيل" إلى أن الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين K تشمل صفار البيض، الحمص، والعدس، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على كميات ثابتة ومتوازنة منها ضمن النظام الغذائي.

كما حذر من تناول كميات كبيرة من عصير التوت البري أو منتجاته أثناء استخدام مضادات التخثر، مع التقليل من الثوم والزنجبيل لتجنب زيادة خطر النزيف.

