أول تعليق من زوجة حسام عبد المجيد بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

كتب : مصراوي

03:08 ص 23/12/2025
    زوجة حسام عبد المجيد (4) (1)
    زوجة حسام عبد المجيد (3) (1)
    زوجة حسام عبد المجيد (2) (1)
    زوجة حسام عبد المجيد (9) (1)
    زوجة حسام عبد المجيد (8) (1)
    زوجة حسام عبد المجيد (6) (1)
    زوجة حسام عبد المجيد (10) (1)
    زوجة حسام عبد المجيد (5) (1)
    زوجة حسام عبد المجيد (15) (1)
    زوجة حسام عبد المجيد (11) (1)
    زوجة حسام عبد المجيد (12) (1)
    زوجة حسام عبد المجيد (13) (1)
    زوجة حسام عبد المجيد (16) (1)
    زوجة حسام عبد المجيد (1) (1)
    ستوري زوجة حسام عبد المجيد (1) (1)
    زوجة حسام عبد المجيد
    زوجة حسام عبد المجيد
    زوجة حسام عبد المجيد
    زوجة حسام عبد المجيد

القاهرة - مصراوي

نشرت ملك أحمد زوجة حسام عبد المجيد لاعب منتخب مصر والزمالك الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من مباراة مصر وزيمبابوي.

أول تعليق من زوجة حسام عبد المجيد بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

وعلقت ملك عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام" بعد فوز منتخب مصر في أول مباراة له في كأس الأمم الأفريقية قائلا: "الحمدلله"

وقد شارك حسام عبد المجيد كأساس في مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي، التي انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي في المباراة القادمة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

