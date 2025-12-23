أول تعليق من زوجة حسام عبد المجيد بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على زيمبابوي؟ (كوميك)

القاهرة - مصراوي

نشرت ملك أحمد زوجة حسام عبد المجيد لاعب منتخب مصر والزمالك الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من مباراة مصر وزيمبابوي.

وعلقت ملك عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام" بعد فوز منتخب مصر في أول مباراة له في كأس الأمم الأفريقية قائلا: "الحمدلله"

وقد شارك حسام عبد المجيد كأساس في مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي، التي انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي في المباراة القادمة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.