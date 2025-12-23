أول تعليق من عمر مرموش بعد فوز مصر على زيمبابوي بأمم أفريقيا

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في أمم أفريقيا

أعرب عمر مرموش لاعب منتخب مصر الأول، عن سعادته بفوز الفراعنة على حساب زيمبابوي في افتتاح مباريات المنتخبين، ببطولة كأس أمم أفريقيا، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الإثنين.

وكان منتخب مصر تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب زيمبابوي أمس الإثنين، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

وقال مرموش، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "حسام حسن تحدث معنا بين شوطي المباراة، أخبرنا بضرورة التركيز في إنهاء الفرص، بعد إهدار الكثير من الكرات في الشوط الأول".

وأضاف: "كل مباريات البطولة ستكون قوية وعلى مستوى كبير من التنافسية، وهو ما ظهر في مباراة زيمبابوي وسعداء بتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في البطولة.

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس أمم أفريقيا

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا.

