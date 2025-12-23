مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من عمر مرموش بعد فوز مصر على زيمبابوي بأمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

02:05 ص 23/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مرموش (6)
  • عرض 8 صورة
    مرموش (5)
  • عرض 8 صورة
    احتفال عمر مرموش (1)
  • عرض 8 صورة
    مرموش (1)
  • عرض 8 صورة
    احتفال عمر مرموش (2)
  • عرض 8 صورة
    احتفال عمر مرموش (3)
  • عرض 8 صورة
    مرموش (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب عمر مرموش لاعب منتخب مصر الأول، عن سعادته بفوز الفراعنة على حساب زيمبابوي في افتتاح مباريات المنتخبين، ببطولة كأس أمم أفريقيا، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الإثنين.

وكان منتخب مصر تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب زيمبابوي أمس الإثنين، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

وقال مرموش، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "حسام حسن تحدث معنا بين شوطي المباراة، أخبرنا بضرورة التركيز في إنهاء الفرص، بعد إهدار الكثير من الكرات في الشوط الأول".

وأضاف: "كل مباريات البطولة ستكون قوية وعلى مستوى كبير من التنافسية، وهو ما ظهر في مباراة زيمبابوي وسعداء بتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في البطولة.

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس أمم أفريقيا

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثانية بأمم أفريقيا.

أقرأ أيضًا:
أمين عمر حكما لمباراة الكاميرون والجابون في كأس أمم أفريقيا 2025

رقص وغناء لاعبي أنجولا قبل مباراة جنوب أفريقيا بأمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وزيمبابوي أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تفوز على زيمبابوي بهدفين في كأس الأمم الأفريقية
الرئيس السيسي يعتمد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله